Clubul de fotbal Kinder Brașov are o abordare total diferită în tot ceea ce înseamnă atenția pentru copii și juniori. Cei de aici și-au propus să schimbe complet mentalitatea unui club de fotbal tradițional. Performanța imediată obținută cu orice preț nu mai este un obiectiv.

La Kinder se pune accent pe dezvoltarea umană și sportivă a tânărului fotbalist, iar micii jucători sunt educați pe principii sănătoase. Chiar dacă toate acestea necesită răbdare în obținerea performanțelor. Totul este organizat cu strictețe la cele 11 grupe ale antrenorilor licențiați care se ocupă de cei 200 de copii.

Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul pregătiri fizice generale și a identificării soluțiilor în recuperare pentru sportivi de performanță și nu numai, Constantin Rotaru este director operațional și antrenor. Personalizează pregătirea pe nevoile jucătorilor. Încearcă să-i facă pe tinerii sportivi să iubească fotbalul, să înțeleagă realitatea din sportul nostru și să scoată oameni sănătoși mental și fizic.

„La Kinder facem o dezvoltare pe orizontală, unde îmbinăm abilitățile specialiștilor experimentați cu dorința antrenorilor tineri de a performa. Aducem practici complementare în dezvoltarea copiilor, asigurăm un proces stabil de antrenament și de educație. Vom îmbunătăți prin aceste practici procesul de pregătire și, pe viitor, creșterea nivelului de performanță va ajuta fotbalul brașovean să revină acolo unde îi este locul”, a explicat Constantin Rotaru.

Marius Filip este cel fără de care nimic nu ar funcționa la parametrii maximi în activitatea celor de la Kinder Brașov. Este președintele, antrenor, organizator și sufletul echipei.

„În interiorul clubului Kinder monitorizăm în permanență antrenamentele săptămânale. De asemenea, susținem ședințe tehnice în care ne consultăm cu privire la procesul de pregătire al grupelor. Personalizăm procesul de antrenament în funcție de nivelul de dezvoltare al copilului și nevoile acestuia. Implementăm managementul performanței sportive, în care la copii și juniori primează dezvoltarea și nu perfecțiunea”, susține Marius Filip.

Ca o dovadă a seriozității și implicării, clubul Kinder Brașov a început colaborarea cu nutriționistul Leonard Munteanu. Cu o mare experiență în domeniu, acesta se ocupă de nutriția sportivă a copiilor și juniorilor. Dar îi pregătește și pe antrenori.

Face cu aceștia cursuri de managementul performanței sportive în care dezvoltă abilitățile antrenorilor de a da feedback constructiv. De a înțelege și folosi nevoile psihologice ale unui tânăr sportiv pentru a construi încrederea și motivația, de a gestiona etapele dezvoltarii unei echipe (forming, storming, norming, performing etc).

„Kinder Brașov este clubul de fotbal care a înțeles rapid necesitatea nutriției sportive atât pentru realizarea performanței, cât și pentru susținerea unei dezvoltări sănătoase a copiilor și crearea unei educații nutriționale care să îi ajute tot restul vieții. Am încheiat prima fază a prezentării conceptelor de bază pentru sportivi, antrenori și părinții interesați, iar acum lucrăm la optimizarea modului în care fiecare a pus în practică, astfel încât nutriția sportivă să devină rapid o obișnuință pentru fiecare fotbalist. Și să uităm de vremurile cu cașcaval pane și fast-food înainte de antrenament sau de meci. Ce, cât și când mănâncă sportivul este ceea ce va face diferența pe termen mediu și lung”, ne-a declarat Leonard Munteanu.

Rafael Doroftei este, la 13 ani, de o perseverență ieșită din comun pentru vârsta lui. Tânărul fotbalist este exemplul concret că nutriția reprezintă baza sportului de performanță. Rafael este atent în cele mai mici detalii la alimentație.

„Fac fotbal de 7 ani și am început partea aceasta de nutriție cu Leonard Munteanu acum doi ani. Parcă sunt alt sportiv, acum am mai multă energie. Înainte făceam două antrenamente pe săptămână și eram mereu obosit. Acum jumătate de an am venit la Kinder și fac cinci antrenamente pe săptămână. Și am mai multă energie ca niciodată. Sunt convins că dacă dau importanța sănătății voi rămâne la fel toată viața”, este de părere Rafael Doroftei.

Obiectivul clubului Kinder este acela de a produce seniori pentru formația de liga a patra din Hărman. Echipa își propune să ajungă în cel mai scurt timp în liga a treia. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, la clubul din Hărman au fost cooptați doi dintre cei mai experimentați oameni de fotbal din România, Ilie Luca pe postul de director sportiv și Gabi Stan director tehnic.