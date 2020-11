Având în vedere condițiile meteo din aceste zile, Primăria Brașov a început pregătirile pentru sezonul de schi. Pentru că noapte trecută au fost temperaturi negative, -6 grade, s-a început producerea de zăpadă artificială.

„În această etapă se vor face depozite. În cazul în care condițiile meteo ne vor permite, atât ca precipitații, cât și ca temperaturi, dar și decizia autorităților centrale va fi una favorabilă, vom putea amenaja și pârtiile. Din punctul meu de vedere, schiul este unul din sporturile sigure, in ceea ce privește răspândirea acestui virus, mai ales ca vom implementa și măsurile pe care le-am discutat cu operatorul transportului pe cablu. Atat brașovenii, cât și domeniul HoReCa, din Brasov și, mai ales, din Poiana, au nevoie de acest sezon de schi. Tocmai de aceea am și menținut tarifele la transportul pe cablu la nivelul de anul trecut (în ședința de vineri, CL a aprobat ca tarifele sa rămână aceleași ca in sezonul 2019-2020). Sper ca evoluția pandemiei, atat la nivel local, național, dar și al UE (sunt tari in UE, Italia, Germania, care sustin amânarea deschiderii sezonului de schi in țările din uniune, n.a.) sa ne permită sa deschidem acest sezon încă de la sfârșitul lunii decembrie”, a precizat Allen Coliban, primarul municipiului Brașov.