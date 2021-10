Este vorba despre o ursoaică, de aproximativ 8 ani, cu trei pui.

În cursul nopții trecute (4-5 octombrie), în zona străzii Nisipului de Sus a fost capturată și tranchilizată o ursoaică cu 3 pui, care în mod frecvent intra în oraș, în zona cartierului Șchei. Este vorba de un exemplar de aproximativ 8 ani, care cântărește 100-110 kg. Cei trei pui au în jur de 8 luni și cântăresc aproximativ 20 de kilograme fiecare. După măsurarea și cântărirea celor patru animale capturate, ursoaicei i-a fost montat un sistem de urmărire cu GPS și întreaga familie de urși a fost transportată într-un fond cinegetic aflat la câteva sute de kilometri de Brașov, unde a fost eliberată, în această dimineață, împreună cu puii, într-o zonă aflată la distanță de orice așezări omenești. Traseul ursoaicei va fi monitorizat permanent prin sistemul cu GPS.

,,Iată că, după aproape două săptămâni de când am constituit celula de intervenție și am început pânda în zona Stejarișului – Nisipului, am reușit să capturăm prima ursoaică, cu trei pui, și să o relocăm. Este o colaborare pe care o avem împreună cu Garda Forestieră, cu specialiștii de la ICAS, cu DPMPA din Codlea, cu medicii veterinari. Iată că această celulă de intervenție pentru cazurile de urs funcționează la Brașov. Ursoaica a fost mutată în alt fond cinegetic, evident cu acordul respectivului fond. Am operat pentru această captură cu două două tipuri de cuști diferite. Avem în procedură de achiziție două cuști ale noastre, astfel încât să putem opera cu infrastructură proprie. Până când le vom avea, până vom finaliza această achiziție, beneficiem de suportul și de ajutorul celor de la ICAS. Vreau să le mulțumesc personal pentru toate orele, pentru tot efortul și tot ajutorul dat în această capturare. Avem la ora actuală mai multe exemplare de urs care vin frecvent în zona locuită. Le luăm unul câte unul, de la caz la caz. Aceasta a fost prima intervenție și poate cea mai importantă, pentru că vorbim despre un exemplar despre care se spunea că ar fi cantonat în zona cartierului Șchei, adică între case, și era esențial să-l extragem din această zonă. Următoarele vor fi cele care revin în mod repetat, în primul rând ursoaice cu pui. Vorbim despre cartierele Șchei, Noua, Răcădău, Carierei”, a declarat primarul Allen Coliban.

Decizia de capturare, tranchilizare și relocare a fost luată de comisia formată prin dispoziție de primar, respectiv, un reprezentant al Municipalității, unul al Gărzii Forestiere, unul al Jandarmeriei și medicul de veterinar cu care Primăria Brașov a încheiat contractul de asistență medicală pentru astfel de situații. Capturarea și tranchilizarea s-a realizat cu sprijinul INCDS și al Asociației ,,Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor” .

Vă reamintim că, în urmă cu două săptămâni, primarul Brașovului, Allen Coliban, a luat decizia, în urma numeroaselor sesizări, de a amplasa în zona cartierului Șchei două capcane pentru capturarea urșilor care intră frecvent în oraș, în vederea tranchilizării lor, și ulterior, relocării la distanță de oraș.

În acel moment Municipalitatea monitoriza o ursoaică cu trei pui, o ursoaică cu doi pui și doi masculi. Decizia de a amplasa capcane s-a făcut în urma recomandărilor primite de la specialiștii de la INCDS (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea”, fostul ICAS), conform cărora, în cazul în care ursul este tranchilizat liber, între momentul tranchilizării și momentul în care adoarme el poate ataca oameni. Astfel, după intrarea în cușcă, ursul este tranchilizat, i se montează sistemul de urmărire și este relocat.