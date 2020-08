Grupul de lucru constituit din primarul George Scripcaru, cei doi viceprimari, directorul DSP Brașov, Andrea Neculau, inspectorul școlar general al județului Brașov Ovidiu Tripșa, șeful UPU-SMURD Brașov, Cristina Vecerdi, consultant în cadrul grupului de lucru, și șeful SVSU Brașov Emil Pușcașu, a discutat astăzi cu directorii de școli despre începutul anului școlar în Brașov, în 14 septembrie.

Au fost abordate în special probleme administrative, referitoare la dotările necesare pentru începerea în bune condiții și în siguranță în contextul pandemiei, dar și despre o bază de date comună între inspectorat, DSP și școli, care să ajute la monitorizare și intervenție rapidă în cazul apariției unor cazuri de îmbolnăvire. Până la sfârșitul săptămânii, va fi creat și un model de bună practică la nivelul unei școli și al unei grădinițe, care să arate regulile de conduită pentru prevenirea răspândirii virusului.

„Am abordat o temă administrativă, referitoare la reparații, igienizări, amenajări etc la fiecare unitate de învățământ în parte, astfel încât deschiderea anului școlar să se facă la fel ca în orice alt an de învățământ, și pe de altă parte, am discutat referitor la necesitățile pentru fiecare școală sau grădiniță în parte, pentru materiale și dotări care sunt necesare în această perioadă pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Am determinat, concret, pe fiecare unitate de învățământ tot necesarul de astfel de materiale – măști, viziere și măscuțe pentru copiii mai mici de la grădinițe, clasa zero sau clasa I, dezinfectant, prosoape, coșuri de gunoi, saci galbeni, dispensere etc – circuitele de acces și modul de utilizarea a spațiilor. Împreună cu directorii vom face toate lucrurile necesare pentru deschiderea anului. După 7 septembrie, consiliile de administrație de la fiecare unitate de învățământ vor trebui să se reunească pentru a analiza dacă sunt și alte necesități, la data respectivă. Până cel târziu cu trei zile înaintea deschiderii anului școlar aceste lucruri va trebui să fie rezolvate. Am avut și propuneri de la directorii de școli. Am clarificat și o serie de necesități, am răspuns și întrebărilor care ne-au fost adresate de fiecare director în parte, împreună am identificat și soluții. Este util și necesar ca școala să înceapă în 2020 ca și cum am fi în condiții normale și îi asigur pe părinți și pe copii că facem tot ce este necesar ca acest lucru să fie posibil, din toate punctele de vedere. Cred că școlile trebuie deschise în Municipiul Brașov, am consultat și directorii unităților de învățământ din Brașov în această privință și majoritatea lor sunt de părere că școlile trebuie deschise“, a declarat primarul George Scripcaru.

„Am stabilit astăzi chestiuni administrative cu privire la începerea anului școlar, chestiuni referitoare la materialele cu care vor fi dotate școlile pentru începerea cursurilor. Cred că multe dintre incertitudini au fost lămurite astăzi, colegii directori au participat la această întâlnire, au pus întrebări, au primit răspunsurile punctuale, iar acolo unde nu avem încă răspuns, așteptăm cadrul legislativ, metodologic și procedural, pentru începerea anului școlar. Chestiunile rezolvate sunt cele legate de achiziția de către Primăria Brașov a materialelor de igienizare, dezinfecție, curățenie, măști de mărimi diferite, viziere pentru grădinițe, clasa pregătitoare și clasa întâi, dar și pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic. Ca atare, nu ar trebui să avem incertitudini legate de sănătatea copiilor sau a colegilor noștri“, a transmis Ovidiu Tripșa, inspector școlar general.

„DSP Brașov gestionează informația legată de epidemia de SARS-COV2 prin intermediul unei platformei informatice, care ne permite să înregistrăm cazurile, să efectuăm anchetele epidemiologice să avem o imagine sintetică asupra evoluției focarelor. Platforma ne-a permis și o comunicare cu medicii de familie, care sunt informați în timp real asupra existenței cazurilor pozitive și care ne pot sprijini în completarea cazurilor epidemiologice. Am colaborat cu inspectoratul școlar pe durata examenelor de capacitate și a bacalaureatului în cursul lunii iunie, interconectând baza de date a DSP cu cea a inspectoratului. Suntem în discuții avansate cu inspectoratul pentru a conecta toate școlile cu baza de date a DSP, pentru a fi informați imediat ce există o situație epidemiologică particulară legată de elevi, profesori sau personalul administrativ din școală. Este singura soluție să putem interveni prompt, pentru a limita răspândirea bolii în comunitățile școlare. Informația și pregătirea temeinică vor putea reduce riscurile; nu putem spune că ele nu există, însă împreună acționând cu coerență, previziune și informare corectă putem face față acestei situații“, a declarat directorul DSP Brașov, Andrea Neculau.

„Suntem la a doua etapă a proiectului «Hai la școală în siguranță». S-au stabilit etape importante de parcurs în următoarea săptămână, s-au cerut feedback-uri de la toate unitățile școlare și preșcolare legate de spații, de resursa umană, de circuitele de acces și de lucru, primăria a pus la dispoziția tuturor școlilor și grădinițelor fonduri pentru materiale de protecție și dezinfectanți, și, cel mai important, s-a creat rețeaua de comunicare prin care în următoarea săptămână vom putea să culegem datele care ne mai sunt necesare despre probleme care mai pot să apară și pentru care vom găsi soluții“, a spus Cristina Vecerdi, consultant în cadrul grupului de lucru.

Reamintim că la Brașov, autoritățile consideră oportun „scenariul galben“, care înseamnă redeschiderea școlilor și grădinițelor din 14 septembrie, cu participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a ȘI revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu (V-VII și IX-XI), cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară în vigoare.