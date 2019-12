VIDEO Ninge în județul Brașov! Starea drumurilor

Din această dimineață ninge în mai multe zone din județul Brașov. Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe șosele din județ, astfel că șoferii sunt atenționați să își echipeze corespunzător mașinile dacă pleacă la drum.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov acționează, de câteva ore, cu utilaje și mterial antiderapant pe mai multe șosele din județ. Cele mai mari probleme sunt pe DN10, la limita cu județul Covasna.

Starea partii carosabile

CAROSABIL: Acoperit cu zapada pe :

– DN13E Km 74+650 – 89+118 Zagon (Cv) – Intorsura Buzaului(Cv) zapada batatorita 1cm;

in rest, umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 63 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 180 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT in intervalul orar 05:00 – 12:00/27.12.2019 astfel:

– SDN Brasov s-a patrulat cu 8 autoutilaje pe: DN 1A; DN 11;

– SDN Sibiu s-a actionat cu 6 autoutilaje si s-au raspandit 6 tone sare pe: DN 14, DN 14A si DN 14B;

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 22 autoutilaje si s-au raspandit 51 tone sare pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 14 autoutilaje si s-au raspandit 83 tone material antiderapant pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 13 autoutilaje si s-au raspandit 40 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

PRECIPITATII:

ninge slab in jud. Bv. Hr.Cv;

VANT: nu;

VIZIBILITATE: buna;

9. Temperaturi

BRASOV (BV) 2°C , UNGHENI (MS) 3°C , SIBIU (SB) 4°C , SALISTE (SB) 3°C , TARGU MURES (MS) 3°C , MIERCUREA CIUC (HR) 1°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 2°C

Înainte de a pleca la drum puteți solicita informații cu privire la starea drumurilor naționale și a autostrăzilor, la Dispeceratul Drumuri Naționale,

021.9360

021.264.33.33

021.264.33.34

TELVERDE

0800.809.360

[email protected]

Temperaturile scăzute și ninsorile specifice iernii pot crea probleme participaților la trafic. Pentru a evita neplăceri în acest anotimp, toți șoferii vor trebui să țină cont de următoarele și sfaturi:

– Autoturismul echipat cu anvelope de iarnă, lanțuri, lichid de parbriz de iarnă, chiar și lopată, pătură și rezervorul plin.

– Înainte de plecare autoturismul trebuie curățat corespunzător în cazul în care acesta este înghețat.

– Păstrați o distanță de siguranță față de autoturismele din față, chiar și atunci când drumul este negru, când sunt temperaturi negative aderența scade.

– Nu circulați cu viteză, nu bruscați autoturismul și folosiți cât mai des frâna de motor.

Video: DRDP Brașov