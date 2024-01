Orasul Brasov găzduiește pe 24 Ianuarie, in Ziua Unirii Principatelor, Proiecția Specială a filmului Mihai Viteazul Prințul intrat în legenda Europei. Evenimentul va avea loc miercuri, 24 Ianuarie, de la ora 13.00, la Cinema One Laserplex din Centrul Coresi.

In rolurile principale sunt binecunoscutii actori Denis Ștefan, Maia Morgenstern si Nicodim Ungureanu. Regia este semnata de Mihaela Mihai.

Productia a fost filmata si in Brasov si aduce in exclusivitate informatii descoperite chiar in aceste locuri, in orasul in care Mihai Viteazul a facut patru popasuri. Filmul a fost prezentat la lansare si in doua festivaluri internationale, in Franta si America.

Destinat romanilor, cu o Audiență Generală, Productia cinematografica se bazează pe documente și declarații, în premieră, ale prof. pr. dr. Vasile Oltean, teologul care a descoperit in Brasov un manuscris rar despre Mihai Viteazul și obiecte aparținând domnitorului. Filmarile au avut loc la Biserica Sfantul Nicolae si Muzeul Prima scoala romaneasca, locul care adaposteste in Șcheii Brașovului si prima piesa de teatru cu subiect românesc, scrisa de un român, care vorbeste despre domnitor.

La Proiectiile de Gala, in prezenta actorilor principali, filmul s-a bucurat de un impact pozitiv, remarcabil.

TRAILER OFICIAL

Sursa: Realitatea de Brasov