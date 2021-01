VIDEO Două persoane inconștiente, din cauza unor accidente grave suferite pe pârtiile din Poiana Brașov

Traficul aglomerat de pe partie s-a reflectat intr-un numar mare de interventii. Astfel, sâmbătă, 16 ianuarie, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a intervenit, pentru acordarea de prim ajutor si transportul la baza muntelui, in cazul a 8 persoane care s-au accidentat.

Dintre acestea, 5 au avut nevoie de investigatii de specialitate, fiind predate echipajelor SAJ si SMURD. Vorbim de doua cazuri grave, in care persoanele accidentate au suferit traumatisme cranio-cerebrale, cu pierderea starii de constienta. Motivul unuia dintre accidente il reprezinta o coliziune. Acest gen de accidente pot fi usor evitate, cu mai multa responsabilitate din partea schiorilor, care trebuie sa inteleaga, ca nu sunt singuri pe partie si ca aceasta, trebuie impartita si cu ceilalti practicanti.

Schiati intotdeauna cu o viteza cu care sa fiti in permanenta in control si sa puteti evita sau opri in siguranta, indiferent de manevrele pe care le fac cei dinaintea voastra. Adaptati permanent viteza conditiilor meteo, vizibilitatii, starii zapezii, traficului de pe partie si nu in ultimul rand, pregatirii voastre tehnice si fizice.De la deschiderea sezonului de schi, salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 77 de cazuri, implicand 78 de turisti care s-au accidentat, ratacit, sau care au trebuit sa fie evacuati.Practicarea sporturilor de iarna presupune responsabilitate, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jur!

Sursă: Salvamont Poiana Brașov