Primarul Allen Coliban și viceprimarul Flavia Boghiu au avut o discuție cu reprezentații operatorului de transport RATBV SA pentru a pune în practică o serie de măsuri de descongestionare a traficului în anumite zone, prin creșterea utilizării sistem de transport public în locul transportului cu autoturismul propriu.

Pentru ca brașovenii și turiștii să poată renunța la mașina personală, trebuie să beneficieze de servicii foarte bune din partea operatorului de transport, inclusiv o frecvență crescută, pentru a nu fi nevoiți să aștepte în stații zeci de minute.

Această primă discuție a vizat zona Șchei, unde la începutul anului au fost ambuteiaje foarte mari, dar și cartierele Triaj, Tractorul, Bartolomeu. Soluția propusă de către conducerea primăriei a fost de creștere a frecvenței mijloacelor de transport pe linia 50, spre cartierul Șchei, inclusiv a celor care circulă până la Pietrele lui Solomon, și pe linia 15, care face legătura între cartierele Triaj, Tractorul și Bartolomeu, zona Avantgarden.

Astfel, din data de 9 ianuarie, frecvența autobuzelor pe linia 50 va fi, la orele de vârf, în medie, de un autobuz la 7 minute, iar pe linia 15 va fi introdus un nou mijloc de transport, care va reduce timpul de așteptare la jumătate.

„Așa cum am promis, am avut o întâlnire, împreună cu doamna viceprimar Flavia Boghiu, cu reprezentanții RATBV, pentru a stabili măsuri imediate care să ajute la fluidizarea circulației pe zona Șchei și pe zona Avantgarden. Am discutat despre liniile 50 și 15 (Triaj – Avantgarden – Bartolomeu, n.n.), am redus timpii de așteptare, am crescut frecvența autobuzelor pe aceste linii. În cazul cartierului Șchei, va fi o frecvență de 7 minute la orele de vârf și 15 minute în rest. Am suplimentat autobuzele și pe perioada weekendului, astfel încât toți brașovenii și turiștii care vor să viziteze Șcheiul sau zona Pietrele lui Solomon să aibă o frecvență mai bună a acestor autobuze. Pe linia 15 am dublat numărul de autobuze. Aceste măsuri vin să ofere o fluență și o frecvență acceptabile, primul pas spre a transforma transportul public într-o alternativă reală și atractivă pentru toți brașovenii“, a explicat primarul Allen Coliban.

La linia 50 (Livada Poștei – Podul Crețului/Pietrele lui Solomon*): se mărește numărul de mașini atât în zilele lucrătoare, cât și în zilele de sâmbătă și duminică/sărbători legale. De asemenea, crește, în ambele perioade, numărul de mașini care ajung în capătul Pietrele lui Solomon (sunt marcate cu steluță pe orare)

De exemplu:

– pe linia 50, în zilele lucrătoare, în intervalul 7.00 -8.00, erau 7 plecări din Livada Poștei, iar pe orarul nou avem 9 plecări.

– pe aceeași linie, până acum, în zilele lucrătoare, în intervalul 14.00-15.00, era o plecare din Livada Poștei până în Pieterele lui Solomon, acum vor fi 3 plecări.

– pe linia 15 (Avantgarden – Triaj), în zilele lucrătoare, la orele de vârf, adică intervalele 06.00 – 08.00 și 13.00 – 17.00, se dublează capacitatea de transport.