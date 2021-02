Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat care este starea șoselelor naționale din centrul țării.

CAROSABIL: Drumuri cu zapada:

-DN1 Km 138 +000 159 +600 Predeal {Bv} -Brasov zapada framantata 2 -3 cm

-DN7C Km 130 +000 – 140 +000 Balea {Sb} zapada framantata 3-4 cm

-DN10 km121 + 200 – 145 +155 Lim.Jud Cv. -Prejmer {Bv} zapada framantata 1-2 cm

DN11 Km 3 +867 -19+000 Brasov – Chichis {Cv zapada framantata 1-2 cm

-DN12 Km 81 + 000 – 131 + 910 M.Ciuc .-Gheorghieni {Hr} zapada framantata 1-2cm.

-DN12A Km 0+000 -38+000 M.Ciuv {Hr} -lim .jud .Bc. zapada framantata 1-2 cm

-DN13A Km 103 +435 -127 +945 Vlahita {Hr} -M.Ciuc {Hr} zapada framantata 1-2 cm

DN12C Km 5+000 -32+000 Gheorghieni {Hr} – Lacu Rosu {Hr} zapada Framantata 1-2 cm

-DN15 Km 182 +800- 198 + 963 Toplita {Hr } -Borsec {Hr} zapada framantata 1-2 cm

-DN 73 Km 92 + 000 – 132 +800 Lim.Jud.Ag .- Brasov zapada framantata 1-2 cm

DN73 A Km 0+000 – 69 +348 Paraul Rece {Bv} -Int DN1 {Sercaia }Bv zapada framantata 1-2 cm

-DN13EKm 74+000 -81+000 Zagon {Cv}- Barcani {Cv} zapada framantata 2-3cm

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 174 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 1716 TONE TONE MATERIAL ANTIDERAPANT {1649 tone sare +54 tone nisip + 13 tone ClCa2 } in intervalul orar 17:00/11.02.2021 – 05:00/12.02.2021 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 27 autoutilaje si s-au raspandit 774 tone sare pe: A3; DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

– SDN Sibiu s-a actionat cu 41 autoutilaje si s-au raspandit 178 tone sare +1,5 to ClCa2 pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 17 autoutilaje si s-au raspandit 103 tone sare + 6 tone ClCa2 pe A1si A3;

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 42 autoutilaje si s-au raspandit 292 tone sare + 4 tone ClCa2 pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 27 autoutilaje si s-au raspandit 211 tone sare si 54 tone material antiderapant+1,5 ClCa2 pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 20 autoutilaje si s-au raspandit 91 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud Bv,Sb,Ms,Hr,Cv.

PRECIPITATII: ninge slab moderat in jud Bv,Sb,Ms,Hr,Cv.

VANT: 30 -60 Km h in jud Cv si Hr

VIZIBILITATE: buna:

BRASOV (BV) -7°C , UNGHENI (MS) -6°C , SIBIU (SB) -5°C , SALISTE (SB) -6°C , TARGU MURES (MS) -7°C , MIERCUREA CIUC (HR) -9°C , SFANTU GHEORGHE (CV) -6°C

Sursă: DRDP Brașov