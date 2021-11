La invitația deputatului de Brașov, Cristina Vecerdi, o delegație a Organizației Mondiale a Sănătății vizitează, în aceste zile, municipiul și județul Brașov pentru a evalua modul în care autoritățile publice au gestionat pandemia și exemplele de bună practică, dar și pentru a discuta cu reprezentanții autorităților locale și a celor centrale, deconcentrate, cu privire la modul în care campania de vaccinare poate fi impulsionată, pentru a asigura o protejare cât mai bună a cetățenilor. Delegația OMS este formată din: dr. Heather Papowitz, manager de incidente, Biroul OMS pentru Europa; Dr Brett Craig, expert vaccinare, Biroul OMS Europa; dr. Cassandra Butu, director interminar Biroul OMS Romania; Andreea Popescu, ofițer național, Biroul OMS România.

,,După cum probabil ştiţi, sunt aici de câteva săptămâni. Mă întâlnesc cu reprezentanții comunității și diferite părți interesate, până la factorii de decizie de nivel înalt. Am văzut multe lucruri, am vorbit cu o mulţime de oameni, dar acum ne-am întors ca să aprofundăm cunoștințele despre această situație și, de asemenea, să ne uităm la unele dintre soluțiile aplicate, la care ne-am gândit, pentru a vedea dacă funcționează efectiv pe teren. Deci suntem ca să testăm pe teren ceea ce am propus. Astăzi am avut câteva discuții importante cu prefectul și directorul Direcției Sănătate Publică. Există o serie de provocări și soluții diferite, iar unele dintre ele vizează disponibilitate și accesul la testare. Și știu că Direcția de Sănătate Publică lucrează din greu pentru a se asigura că testarea este disponibilă oriunde este nevoie. Este foarte important să vă testați mai devreme și să intrați, în cazul persoanelor pozitive, în sistem cât mai curând posibil.

Ne-am uitat la sistemul de sănătate, începând cu nivelul asistenței medicale primare, și până la spital, și am încercat cu adevărat să consolidăm și să construim acel nivel de asistență medicală primară, cu medicii generaliști, și să ne asigurăm că au resurse și sunt dotate cu instrumentele de care au nevoie, pentru a obține diagnosticarea oamenilor cât mai devreme și, de asemenea, să lucreze cu ei și să comunice cu ei pentru ca aceștia să se vaccineze. Am putut merge să vizităm Spitalul Județean și să vorbim cu medicii de acolo, de la unitatea de terapie intensivă, la unitatea de primiri urgențe, farmacia, managerii spitalului și să vedem situația. Se lucrează non-stop 24/7, cu camere de urgență ocupate la maxim, unități de terapie intensivă, de asemenea, ocupate, și paturi complete de spital. Am vorbit cu ei pentru a vedea ce fel de soluții avem pentru a aduce oamenii în locul potrivit, îngrijirea potrivită de care au nevoie, să ne asigurăm că avem suficient personal și provizii. Toate acestea sunt provocări pentru ei, dar fac o treabă incredibilă. Am putut merge la maternitate şi să vorbim cu personalul de acolo despre sarcină şi COVID.

Contractarea bolii în perioada sarcinii îi expune la un risc crescut cu rezultate severe pentru mamă și copil, deci, este foarte important să fii vaccinat, astfel încât să fii protejat în acest timp. Deci, este foarte impresionant pentru a vedea munca pe care ei o fac acolo, de asemenea. Și apoi am venit aici, la centrul de vaccinare. Este impresionat să vezi că, afară, este coadă și oamenii vin să se vaccineze. Acesta este într-adevăr unul dintre cele mai importante lucruri, probabil cel mai important lucru, pentru a reduce posibilitatea ca oamenii să se îmbolnăvească foarte grav, să meargă la spital și să moară. Și așa cum am văzut în spital astăzi, este copleșitor, și nu este doar aici. Deci, acest lucru (vaccinarea, n.a.a) este important pentru a fi făcut, împreună cu practicarea altor măsuri, pentru a vă menține pe dumneavoastră și comunitatea în siguranță” a declarat dr. Heather Papowitz, manager de incidente, Biroul OMS pentru Europa.

Viceprimarul Flavia Boghiu a prezentat delegației OMS centrul de vaccinare de la Sala Sporturilor și a făcut o trecere în revistă a măsurilor care s-au luat la nivelul municipiului Brașov pentru reducerea riscului de răspândire a COVID-19 și de creștere a numărului de persoane vaccinate.

,,Ne bucurăm că am avut astăzi șansa de a avea delegația Organizației Mondiale a Sănătății în vizită în Brașov, la Centrul de vaccinare de la Sala Sporturilor. Aceștia au venit să afle mai multe informații despre cum decurge vaccinarea la Brașov și să vadă la fața locului cum se desfășoară, să vadă centrul pe care Primăria l-a amenajat în Sala Sporturilor. De asemenea astăzi, de la ora 12.00, cel de-al treilea centru amenajat și deschis de către primărie funcționează la mall-ul Coresi, unde ne bucurăm că am avut coadă încă de la ora deschiderii, ceea ce ne arată că există încă interes pentru vaccinare în municipiul Brașov. Chiar dacă, din păcate, cifrele au cunoscut o scădere în ultimele zile, ne gândim – și discuția cu cei de la Organizația Mondială a Sănătății a fost tocmai pentru a vedea – cum putem derula campanii de informare în perioada următoare, astfel încât informații științifice, informații despre ce înseamnă cu adevărat vaccinul, să ajungă la populația care încă nu este convinsă sau care a fost asaltată de informații false sau de propagandă împotriva vaccinării”, a precizat viceprimarul Flavia Boghiu.

Prefectul Cătălin Văsii, care însoțește delegația OMS pe parcursul acestei vizite a făcut o trecere în revistă a agendei pe care delegația OMS o are în Brașov, astfel astăzi reprezentanții OMS au Vizitat Spitalul Județean și Maternitatea, au avut discuții la Direcția de Sănătate Publică și au vizitat Centrul de vaccinare de la Sala Sporturilor, iar mâine, reprezentanții OMS vor vizita unități medicale din Săcele și două comunități defavorizate din Săcele și Apața.

Sursă: Primăria Brașov