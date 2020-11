Primarul Allen Coliban a prezentat astăzi, într-o conferință de presă, noul său consilier în domeniul urbanismului și arhitecturii, în persoana arhitectului Johannes Bertleff, fost vicepreședinte la nivel național al Ordinului Arhitecților din România și fost președinte al OAR – filiala Brașov-Covasna-Harghita.

„Este o responsabilitate mare, pentru că și eu, personal, am așteptări foarte mari de la acest mandat. Ce am observat în perioada în care am ocupat diverse funcții în OAR este că avem foarte multe proiecte care pleacă din inițiative private sau din inițiative ale administrației, dar cred că aceste proiecte nu sunt suficient de testate, de evaluate, în această fază incipientă, un simptom care se întâlnește des în România. Se realizează acea investiție și abia la sfârșit constatăm că nu servește unei strategii, nu este optim, s-au consumat niște resurse și poate s-au închis niște direcții de dezvoltare. În momentul de față suntem la început de drum, nu doar din cauza mandatului, dar și datorită PUG-ului (Planul Urbanistic General). Recent, PUG-ul Brașovului a fost dat în lucru, sunt foarte multe PUZ-uri, cum ar fi PUZ Centru, care trebuie revizuite, iar acesta este un moment propice pentru stabilirea de strategii. Cred că aici este vorba despre o conlucrare între administrație și domeniul privat. Firmele private elaborează PUG-urile și ne așteptăm să ne ajute cu propuneri de strategii de viziuni, dar primăria nu poate fi doar un receptor. Trebuie să fim activi în a elabora împreună aceste strategii. Brașovul este și va fi întotdeauna într-o cursă cu orașe asemănătoare din România. Avem un start bun, suntem un oraș atractiv, dar evident avem și noi punctele noastre slabe în dezvoltarea orașului, pe care trebuie să le identificăm, ca și oportunitățile, și să întoarcem totul în favoarea noastră”, a declarat Johannes Bertleff, consilierul primarului.

Primarul Allen Coliban a precizat, în cadrul conferinței de presă, și care au fost motivele pentru care i-a solicitat sprijinul arhitectului Johannes Bertleff.

„Dezvoltarea urbanistică a Brașovului vine cu câteva puncte fierbinți, pentru că ne referim la felul în care putem să protejăm patrimoniul istoric, peisajul și zona verde ale Brașovului, dar și la felul în care vor arăta viitoarele cartiere. Iar aceste subiecte sunt subiecte în care niciodată nu ai prea multă consiliere și expertiză tehnică. Avem nevoie de date, avem nevoie de experți care să ne ajute în luarea deciziilor, În această lună, de când am preluat mandatul, am făcut pași importanți în direcția aceasta: am creat, în structura Arhitectului șef, un departament de proiectare, care va aduna competență și expertiză în rândul aparatului primăriei, iar colaborarea pe care am anunțat-o astăzi cu domnul Johannes Bertleff, unul dintre arhitecții foarte apreciați ai Brașovului, este un nou pas pentru a ne asigura că avem o perspectivă a arhitectului, a expertului, la dispoziția factorului decizional, politic“, a declarat primarul Allen Coliban

Noul consilier al primarului a făcut și o trecere în revistă a provocărilor cu care se confruntă Municipalitatea în prezent și în luarea deciziilor pentru dezvoltarea ulterioară, punând accentul pe faptul că trebuie găsit o cale echitabilă între protecție și dezvoltare.

„Cred că în ultima vreme nu am respectat îndeajuns de mult zonele verzi și peisajul. PUG-ul anterior și studiile nu au anticipat boom-ul imobiliar, care este ceva bun din punct de vedere economic. Planurile zonale care au instituit o anumită protecție pentru zona centrală, au scăpat din vedere peisajul de dincolo de perimetrul construit al centrului vechi, dar care are un impact vizual foarte mare asupra zonei centrale. Trebuie să avem un echilibru între dezvoltarea economică și dezvoltarea construirii imobilelor în centru, dar și protejarea centrului nostru, pentru că suntem un oraș atractiv, și din punct de vedere turistic, și datorită acestei moșteniri istorice, pe care vrem să o conservăm, dar care să nu devină un muzeu în care nu poți face nimic. Trebuie să existe dezvoltare, dar această dezvoltare trebuie gestionată atent. În plus, cartierele au fost des neglijate. Brașovul, ca multe orașe din România, a avut aceste cartiere dormitor. Dacă ne uităm la cartierul Astra, la Bartolomeu Nord sau altele, observăm că ele nu au centre locale dezvoltate. Toată lumea când vrea să se simtă bine, când vrea să se plimbe, când vrea să își petreacă timpul liber, merge ori către centru, ori către zonele din periferie încă verzi. Consider că trebuie să restabilim acest echilibru la nivel urbanistic”, a completat Bertleff.

Consilierul primarului pe probleme de urbanism și arhitectură are și sarcina de a gestiona activitatea curentă a Primăriei Brașov în domeniul urbanismului și autorizărilor de construire, sprijinind astfel activitatea viceprimarului Flavia Boghiu, care are atribuții delegate în acest domeniu.