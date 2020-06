VIDEO Cea mai bună marcatoare a Serbiei a ajuns la Corona Brașov! Mesajul transmis de aceasta suporterilor brașoveni

Welcome, Jelena TERZIC! 💛💙

💛💙Corona Braşov a transferat-o pe Jelena Terzic, un inter dreapta de valoare, care a fost golghetera campionatului SerbieiWelcome, Jelena! 💛💙Echipa de handbal Corona Braşov a semnat contract cu un inter dreapta valoros, care vine din liga sârbă, acolo unde a reuşit performanţe care au atras imediat atenţia asupra ei. Jelena Terzic are 25 de ani şi este campioană națională a Serbiei cu Jagodina în anul 2018 și golgetera campionatului un an mai târziu, cu nu mai puţin de 200 de goluri marcate, fapt care îi confirmă braţul puternic şi aruncările în forță și bine plasate de la linia de 9 metri. Progresia performanțelor Jelenei Terzic a continuat în sezonul recent încheiat, când a reușit alături de echipa Naisa să se califice în semifinalele Cupei Challenge. Din păcate, ca efect al pandemiei cu noul Covid-19, competiția a fost anulată, iar echipa nu a putut să-și joace șansa pentru marea finală europeană. De remarcat faptul că pînă la momentul întreruperii competiţiilor europene, Jelena marcase 19 goluri în Europa, fiind în topul celor mai bune 10 marcatoare.La nivel de echipă națională, Jelena Terzic este medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale Universitare din 2018, iar în acelasi an a reprezentat Serbia la Jocurile Mediteranene.După anii în care a confirmat în Serbia, Jelena Terzic a decis că este momentul unui pas în afara ţără şi a ales Braşovul, alături de care îşi doreşte să facă performanţă. „Am ales Corona şi proiectul de viitor de la Brașov pentru că sunt convinsă ca va fi un pas important în cariera mea. Echipa are un antrenor despre care am auzit lucruri frumoase, cu o carieră bogată în handbal și sunt convinsă că toată această experiență mă va ajuta să progresez. Îmi doresc ca atât eu cât și echipa să ne atingem obiectivele.”Totodată, jucătoarea apreciază nivelul handbalului din România. „Handbalul din România este la un nivel de top, campionatul este foarte puternic, iar dovadă stau rezultatele înregistrate constant și jucătoarele cu nume care au decis să vină să joace aici.”În final, Jelena Terzic a subliniat că îşi doreşte alături de Corona un sezon excelent în care să îşi aducă şi ea aportul. „Îmi doresc foarte tare ca împreună, la Brașov, să reușim un sezon excelent, iar aportul meu la echipă să fie relevant și justificat.”____________________________Traducere video: Bună tuturor, numele meu este Jelena Terzic, am 25 de ani, vin din Serbia și este plăcerea mea să mă prezint în fața voastră. Joc pe poziție de intermediar dreapta. Nu pot să explic în cuvinte cât de emoționată sunt că vin la Brașov. Am auzit că suporterii voștri sunt printre cei mai gălăgioși și abia aștept să îi aud când voi fi pe teren. Este o echipă cu o mare tradiție și vreau să ajut ca să revenim la gloria de altă dată.De asemenea, unul dintre cele mai importante motive pentru care am ales echipa este că galbenul e culoarea mea preferată. Glumesc, deși chiar așa este. 😊 Așadar, abia aștept să îmbrac echipamentul galben și să vă întâlnesc pe toți Toate cele bune!

