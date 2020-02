VIDEO Ce a înțeles ministrul Mediului din vizita de la Brașov?!

Ministrul mediului, Costel Alexe, și-a început vizita de lucru în municipiul și județul Brașov printr-o întâlnire cu primarul George Scripcaru, precum și cu reprezentanții administrației județene și operatorii de salubrizare din Brașov, pentru o informare în legătură cu principalele probleme de mediu pe care le întâmpină Brașovul.

„Mă bucur foarte mult că am avut această întâlnire, pentru că sunt pași importanți pe care îi face și Primăria Municipiului Brașov, și Consiliul Județean, în tot ce înseamnă problematica de mediu. Observ grija pe care o are administrația publică locală pentru calitatea aerului și măsurile din Planul Integrat de Calitate a Aerului se implementează constant, iar aceste măsuri sunt tocmai pentru a le asigura brașovenilor un aer mai curat. Sunt convins că vom ajunge într-un viitor foarte apropiat ca Brașovul să fie unul dintre cele mai verzi orașe din România. Ministerul sprijină în momentul de față această politică, și la Brașov va ajunge în acest an un laborator mobil care va fi utilizat de Agenția de Protecție a Mediului. Știu de ani buni, administrația publică de la Brașov, îmi place foarte mult cum arată municipiul Brașov, cred că s-au făcut pași importanți, iar lucrurile s-au schimbat mult în bine față de acum zece, cincisprezece ani. Comparativ cu alte orașe din țară, Brașovul este un oraș foarte bine administrat. Eu ieșean fiind, cred că sunteți cu cel puțin câteva ture de stadion înaintea Iașiului, în modul cum gestionați această problemă“, a spus ministrul Mediului, Costel Alexe.

„Ne-am întâlnit, împreună cu ministrul Mediului, cu prefectul județului, cu președintele și vicepreședintele Consiliului Județean, cu operatorii de salubrizare care activează pe raza municipiului Brașov, cu decanul Facultății de silvicultură, cu Regia Pădurilor Kronstadt și cu operatorul Fin Eco, firma care gestionează depozitul ecologic de deșeuri al orașului și al județului. Am discutat problemele de mediu și de salubrizare, am făcut o prezentare pe toate componentele, și care sunt necesitățile noastre la nivelul administrației locale din partea ministerului, legat de chestiuni legislative și de natură decizională. I-am spus care sunt incoerențele legislative și decizionale și l-am rugat să dea posibilitatea ca și administrația locală să poată interveni, sau cel puțin decizia să poată fi luată prin instituția prefectului,iar domnul ministru ne-a asigurat de sprijinul său în toate demersurile. Dumnealui ne-a spus că față de alte orașe din țară, la Brașov lucrurile sunt pe o cale bună. Am discutat și despre problema urșilor la Brașov,, Regia Pădurilor și-a prezentat cele două proiecte importante – parcul dendrologic și complexul pentru urși, iar domnul ministru a declarat că este foarte încântat de aceste proiecte, și că a pornit deja demersurile pentru simplificarea procedurilor de intervenție în cazul urșilor care sunt periculoși sau care pun în pericol siguranța cetățenilor“, a declarat primarul George Scripcaru, la finalul întâlnirii.

Discuția a vizat și situația lucrărilor de la groapa ecologică Fin Eco, fiind prezentat graficul de execuție a lucrărilor de închidere a primelor două celule, lucrări care au început deja. Potrivit reprezentanților Fin Eco, montarea instalației de captare se estimează a fi gata până la sfârșitul lui mai.

Unul dintre subiectele de discuție a fost și dotarea cu laboratoare de analiză a calității aerului. „Domnul ministru ne-a spus că derulează procedura de achiziție și că vor ajunge aici până la sfârșitul anului. Vor livra unul sau două laboratoare, iar la Brașov noi am alocat o sumă în bugetul local, peste 1,5 milioane lei, pentru achiziția a patru laboratoare care vor fi utilizate în Brașov și zona metropolitană. Ele vor îndeplini toate standardele metrologice, am întocmit lista de echipamente pe baza propunerilor consilierului meu pe mediu, Bogdan Micu, și de vom raporta exact la aceste criterii, iar numărul laboratoarelor cred că va fi suficient pentru a asigura activitatea de control în Brașov și zona metropolitană“, a declarat primarul.