VIDEO Andrei „Toto” Şanta, optimist înainte meciului de la Chiajna: „Nu jucăm cu Real Madrid sau Barcelona, putem învinge!”

“Toto” Şanta: “Mergem la Chiajna să scoatem punct sau puncte. Până la urmă nu jucăm cu Real Madrid sau cu Barcelona”

Jucătorii de la FC Braşov sunt pregătiţi pentru deplasarea de la Chiajna. Chiar dacă este una dintre cele mai grele deplasări, asta pentru că adversarii noştri de luni sunt pe podiumul Ligii a 2-a, braşovenii sunt încrezători că pot obţine cel puţin un punct cu Concordia.

“S-au antrenat foarte bine, am încercat să le redau încrederea şi oprimismul. Mergem la Chiajna să scoatem punct sau puncte. Până la urmă nu jucăm cu Real Madrid sau cu Barcelona. În Liga a 2-a oricine poate să bată pe oricine. Cred că putem scoate punct sau puncte la Chiajna, dacă nu credeam stăteam acasă şi ne plimbam pe sub Tâmpa.

Eu le-am explicat că trebuie să treci peste toate, în viaţă nu e numai zahăr şi miere. Sunt momente când vin greutăţi şi trebuie să fii bărbat să treci peste ele.”, a transmis Andrei Şanta, antrenorul FC Braşov.

Deplasarea de la Chiajna este prima în calitate de antrenor principal pentru “Toto” Şanta, chiar dacă atât ca jucător cât şi ca secund sau antrenor cu portarii a făcut sute până acum.

“De la 19 ani, când am debutat în prima ligă, până la vârsta pe care o am, fotbalul nu mai e o surpriză, sunt obişnuit cu toate.”, a completat “Toto”

Deplasarea de la Concordia Chiajna este luni, 25 octombrie, de la ora 15.30. Pentru acest meci braşovenii nu se pot baza pe Vlad Boţia şi Bruno Vasiu care fac recuperare după accidentări cu preparatorul fizic Florin Drăghici şi pe Marius Burlacu, suspendat după cartonaşul roşu din meciul cu Petrolul.

Sursă: Youtube / FC Brașov TV