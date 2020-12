Încă de la apariția primilor fulgi de zăpadă utilajele de deszăpezire ale DRDP Brașov au intrat în acțiune pe drumurile naționale din zona montană.

Până la prânz au intervenit aproximativ 50 de echipaje care au răspândit în jur de 70 de tone de sare dar se acționează și la această ora.

Drumarii vă atrage atenția că în acest moment este în vigoare o atenționare meteo pentru ninsori și viscol în zonele înalte din sudul Transilvaniei iar pentru mâine meteorologi au emis o atenționare cu COD GALBEN care vizează aceleași fenomene.

Conduceți cu grijă mai ales în zonele montane și nu plecați la drum dacă nu sunteți pregătiți să conduceți în condiții de iarnă!

CAROSABIL: acoperit cu zapada:

DN 7C km 130+000 – 134+000 Balea Cascada(Sb), 1-2 cm zapada framantata;

in rest, umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 48 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 68 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT in intervalul orar 05:00 – 12:00/26.12.2020 astfel:

in rest, umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv; MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 48 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 68 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT in intervalul orar 05:00 – 12:00/26.12.2020 astfel: SDN Brasov s-a patrulat cu 1 autoutilaj pe: DN 1A;

SDN Sibiu s-a actionat cu 6 autoutilaje si s-au raspandit 5 tone sare pe: DN 1, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B;

Sectia Autostrazi Sibiu s-a patrulat cu 2 autoutilaje pe: A3;

SDN Targu Mures s-a actionat cu 18 autoutilaje si s-au raspandit 4 tone material antiderapant pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 20 autoutilaje si s-au raspandit 55 tone material antiderapant pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 1 autoutilaj si s-au raspandit 4 tone sare pe: DN 11;

Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv;

PRECIPITATII: -ploua in jud. Sb, Ms la Sighisoara, Rastolita; in jud. Hr la Tusnad, Toplita, Homorod si in jud. Cv la Covasna;

-ninge slab in jud. Bv la Brasov, Predeal, Sacele; in jud. Sb. la Balea; in jud. Hr. Miercurea Ciuc si in jud. Cv la Bretcu, Tg. Secuiesc;

VANT: slab;

VIZIBILITATE: ceata cu vizibilitate intre 100 – 150 m in jud Cv la Intorsura Buzaului;

Temperaturi

BRASOV (BV) 3°C , UNGHENI (MS) 4°C , SIBIU (SB) 5°C , SALISTE (SB) 2°C , TARGU MURES (MS) 4°C , MIERCUREA CIUC (HR) 1°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 3°C