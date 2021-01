VIDEO 7 troițe ale junilor vor fi reabilitate

Municipalitatea va reface/restaura alte șase troițe și cruci ale Junilor Brașovului, pe lângă cea de pe strada Curcanilor, cunoscută drept „Crucea de la Știm“.

Primarul Allen Coliban a participat astăzi la a doua întâlnire cu reprezentanții junilor, pentru a identifica troițele și crucile care au cea mai mare nevoie de restaurare. Junii au propus pentru început 17 troițe și cruci, însă pe „lista scurtă“ – cele care au nevoie urgentă de intervenție și care joacă un rol important și în obiceiurile junilor de pe parcursul anului se află șapte dintre acestea.

„Pentru junii Brașovului și această frumoasă tradiție a brașovenilor, troițele și locurile în care noi ne desfășurăm activitățile sunt foarte importante și de aceea am solicitat Municipalității reabilitarea troițelor și amenajarea locurilor. Într-o primă fază am propus 17 troițe, iar ca importanță maximă sunt șapte. Ne dorim să rezolvăm cât mai repede posibil, împreună cu municipalitatea, această problemă. Aceste troițe sunt îngrijite în mod tradițional de grupurile de juni, însă nu putem face mai mult decât ne permite legea. Practic, sunt mici intervenții, nu lucrări importante“ – Constantin Chicuș, secretarul Uniunii Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi.

În evidențele municipalității se află 17 troițe și cruci, aflate pe domeniul public. Altele sunt edificate pe proprietăți private, iar municipalitatea nu poate interveni. Toate cele 17 vor intra într-un proces de reabilitare, ocazie cu care va fi reglementată și situația lor juridică. Într-o primă etapă se vor face studiile necesare privind starea lor de degradare, după care va fi elaborat proiectul tehnic și vor fi executate lucrările.

„Am avut o întâlnire cu reprezentanții junilor brașoveni vineri, iar astăzi am format un grup de lucru pentru a analiza problema troițelor din Șchei. Sunt un număr de 17 troițe despre care am discutat astăzi, parte dintre ele cu probleme juridice, de intabulare. Urmează să facem aceste intabulări, să ne asigurăm că tot ce înseamnă cadrul juridic este îndeplinit, și în acest an intenționăm să renovăm șapte dintre aceste troițe: Crucea de la Știm (cea de pe strada Curcanilor, despre care au fost foarte multe reacții și în mediul on-line), crucea Căpitanului Ilie Birț, din Piața Unirii, Crucea Dreptății, Crucea de la Variște, Crucea de la Șargu, Crucea Mușicoiului și Crucea Junilor Albiori. Sunt, toate, monumente istorice și elemente importante din tradiția și din spiritul Șcheilor Brașovului“, a declarat primarul Allen Coliban.

Reamintim ca la începutul anului, Primăria a luat decizia de a aloca fonduri și de a realiza punerea în siguranță și refacerea/restaurarea „troiței închise de pe strada Curcanilor – Pajiștei“, aflată în stare de degradare, în urma unor semnale de pe rețelele de socializare, fără însă a fi adresată o solicitare oficială către primărie, pentru reabilitarea ei.