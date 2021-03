„Zapada ortopedica” a dus la producerea unui numar mare de evenimente.

Astazi, 14.03.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 7 cazuri, in care persoanele s-au accidentat in timp ce practicau sporturile de iarna in Poiana Brasov si Masivul Postavaru. Salvatorii montani ajunsi la locul solicitarii au acordat persoanelor accidentate primul ajutor, urmand sa le coboare la baza muntelui, unde pentru 5 dintre acestea a fost nevoie si de interventia echipajelor SAJ/SMURD, care le-au preluat si transportat catre unitatile spitalicesti, pentru investigatii suplimentare.

Intre acestea, vorbim despre 2 cazuri, care s-au produs in acelasi loc, in care schiorii au parasit partia amenajata pentru a sari la kicker-ele (trambulinele) de pe marginea acesteia, in ciuda plaselor de interzicere a accesului, instalate. Schiorii sunt rugati sa nu mai indeparteze plasele si sa nu mai iasa din zona partiilor amenajate. Deoarece vorbim de zone cu denivelari mari, acestia se pot accidenta foarte usor si in plus controlul si vizibilitatea pe revenirea in partie sunt minime.

De la inceputul sezonului de schi, salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit in 480 de cazuri, reprezentand 492 de persoane care s-au accidentat, ratacit sau au trebuit sa fie evacuate. Practicarea sporturilor de iarna presupune responsabilitate, atat pentru siguranta proprie, cat si pentru a celor din jur!

Sursa: Realitatea de Brasov