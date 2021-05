Barbatul a primit doua doze diferite de ser, motiv pentru care contul sau din plaforma de vaccinare s-a blocat si nu i se poate elibera documentul, scrie Libertatea.ro.

Totul s-a întâmplat dintr-o eroare a platformei Rovaccinare. Brașoveanul a primit doua doze diferite de ser, motiv pentru care contul sau din plaforma de vaccinare s-a blocat si nu i se poate elibera documentul.

Barbatul de 66 de ani a fost programat pentru prima doza de vaccin in data de 14 martie, la un centru din Codlea. Atunci a fost vaccinat cu Pfizer. Pentru ca intre timp a fost confirmat pozitiv COVID-19, brașoveanul nu s-a prezentat la rapel, programat in data de 4 aprilie. Dupa ce s-a vindecat, acesta a dorit sa continue procedura de vaccinare, dar a avut surpriza sa vada ca pe platforma dedicata, contul sau era blocat cu mentiunea ca a ratat rapelul. Dupa multe insistente, inclusiv la STS și DSP, brasoveanul a reusit sa se reprogrameze doar cu conditia sa reia procedura de vaccinare de la zero.



Pe 7 mai a reusit sa-si faca doza unica a vaccinului produs de Johnson&Johnson, la medicul sau de familie, doar ca in continuare contul sau din platforma Rovaccinare este blocat, astfel ca adeverinta nu a putut fi eliberata. Disperat, omul a apelat chiar și la secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, însă fără succes. Până sa primeasca ajutorul autoritatilor, brașoveanul a ratat vacanta din Grecia.