Noaptea de Revelion la Brașov va fi marcată de un spectacol de artificii, vizibil din mai multe zone ale orașului. În urma unei analize care a avut în vedere atât normativele de siguranță ISU cât și necesitatea unei vizibilități cât mai extinse, zonele alese pentru lansarea artificiilor sunt Cetățuia de pe Dealul Straja, zona Coresi și Avantgarden – Bartolomeu.

„Având în vedere restricțiile impuse din cauza pandemiei, în primul rând faptul că este interzisă circulația după ora 23.00, Primăria Brașov a luat decizia de a organiza un eveniment prin care să marcheze trecerea în Anul Nou împreună cu brașovenii. Față de anii anteriori, nu vom avea un spectacol organizat în Piața Sfatului, și de aceea am dorit ca brașovenii să poată sărbători trecerea dintre ani cu un spectacol de artificii pe care-l vor putea urmări din casele lor, și vom realiza și un live pe canalele primăriei de pe rețelele de socializare. Acest spectacol se va desfășura din trei locații diferite, care au întrunit condițiile tehnice și de siguranță, și care au fost alese în așa fel încât cât mai mulți brașoveni să se poată bucura de acest spectacol. Este un an diferit. Încheiem un an greu, pe care l-am resimțit cu toții. Sperăm ca anul ce vine să se apropie cât mai mult de normalitatea pe care o cunoșteam înainte de 2020. Pentru a ajunge însă acolo, e important să ne dăm seama că trebuie să continuăm să fim responsabili, chiar și acum, când sărbătorim un moment important. La finele unui an istoric, vă urăm «La mulți ani!» și un an nou în care greutățile lui 2020 să rămână istorie“, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.​

Fiecare foc de artificii va începe la ora 00.00 și va dura 7 minute. Conform contractului încheiat de municipalitate cu prestatorul SC R.I. Business Solution Group SRL, în urma licitației organizate pe SEAP, vor fi peste 1.000 de artificii, declanșate wireless, cu o frecvență cuprinsă între 0,03 și 2 secunde.

Vă reamintim că restricțiile de circulație impuse de pandemie rămân valabile, între ora 23.00 și 5.00, fără nicio modificare de Anul Nou. Poliția Locală, împreună cu Poliția Națională, vor asigura măsurile de ordine publică cu efective mărite, iar cele două instituții fac apel către cetățeni pentru respectarea tuturor regulilor în vigoare, pentru a nu fi nevoite să recurgă la sancțiuni.

Sursa: Realitatea de Brasov