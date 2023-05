Fundația Comunitară Țara Făgărașului împreună cu coordonatorii și reprezentanți ai proiectelor finanțate prin Fondul Științescu ediția a VI-a, își invită toți prietenii la întâlnirea cu pasionații de științe. Vineri, 19 mai, în intervalul orar 13:00 – 16.00, vom întâlni în curtea Sinagogii din Făgăraș, echipele de proiecte care de-a lungul ultimei ediții a Fondului Științescu au contribuit la înfrumusețarea științelor pentru copii și tineri din Făgăraș și zonele limitrofe.



Din anul 2016, de când am început să explorăm prin joacă și experiment, ramurile STEAM (științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică), Fundația Comunitară Țara Făgărașului a finanțat 56 de proiecte în valoare totală de 513.149 lei.

Elevii au descoperit aplicabilitatea științelor dincolo de noțiunile teoretice. Elevi, studenți, profesori, cercetători, făgărășeni pasionați de științe și oameni dedicați din organizații nonguvernamentale, cu toții au petrecut peste 15.000 de ore derulând activități voluntare, ca elevii din Țara Făgărașului să se apropie de științe prin practică.



Așadar vă invităm să ne întâlnim în cadrul unui târg de științe, cu inițiatorii celor 12 proiecte, cu finanțatorii și partenerii proiectelor, cu elevi și părinți, cu oameni care cred în Fondul Științescu.

Mentorii lui #Științescu au pregătit pentru participanți – demonstrații, experimente, prezentări și provocări menite să stârnească reacții și uimire în rândul celor mici dar și celor mai mari. De la experimente de fizică și chimie, microscopie, robotică, jocuri interactive de informatică (create chiar de tinerii liceeni ai echipei de proiect „UP.Back for more”), ghidare și programare drone, sau cum să construiești un filtru de apă cu material rudimentare la o expoziție interactivă propusă de echipa Story.lab sau ABC–ul typingului corect cu tastatura QWERTY și atelier de desen și modelaj cu lut și multe altele.



Mulțumim sponsorului principal Bepco și partenerilor care ne sprijină în organizarea acestui eveniment Valencia Trading, Riovirg România, Expert Cleaning, Jugendzentrum Seligstadt, Cafe Duo, Urban Six Apartments, Star FM și Cristina Lascu – DavisArt Studio.



Fondul Științescu este implementat în Țara Făgărașului de către Fundația Comunitară Țara Făgărașului (FCTF) în parteneriat cu Romanian-American Foundation (RAF) şi Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR), împreună cu sponsorii: UnionOțel, Expert Cleaning, Sacred Dacie, PPCC Țara Făgărașului, S.T.I. International, CIDO Construct, Maxam, JTTI, Alex Iliescu, ThoughtWorks, World General Auto, Institutul de Cercetare Făgăraș și Probitec.



Fundația Comunitară Țara Făgărașului este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 18 fundații comunitare din țară.

Dezvoltat de către Federația Fundațiile Comunitare din România cu sprijinul Romanian-American Foundation (RAF), Fondul Științescu este implementat prin fundațiile comunitare locale în 16 comunități din România: București, Bacău, Banatul Montan, Brașov, Buzău, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Mureș, Prahova, Odorheiu Secuiesc, Oradea, , Sibiu, Timișoara, Țara Făgărașului și Vâlcea prin competiții similare de proiecte.



Echipa Fundației Comunitare Țara Făgărașului