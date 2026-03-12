Victorii clare pentru Real Madrid, PSG și Bodo/Glimt în optimile Ligii Campionilor

Sursă: realitatea.net

Seară spectaculoasă în Liga Campionilor.

Echipa spaniolă Real Madrid a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia engleză Manchester City, în primul tur al optimilor din Liga Campionilor. În aceeaşi fază au mai obţinut victorii PSG, 5-2 cu Chelsea, şi Bodo Glimt, 3-0 cu Sporting Lisabona, scrie Realitatea Sportivă.

Vinicius a ratat un penalty în minutul 57

Pe Santiago Bernabeu prima repriză a partidei dintre Real şi Manchester City i-a aparţinut lui Federico Valverde. Uruguayanul a fost omul-orchestră marcând de trei ori. Prima oară în minutul 20, când, lansat pe contratac, l-a driblat pe Donnarumma şi a înscris din unghi.

După şapte minute Valverde a profitat de o greşeală în defensiva „cetăţenilor” şi a făcut 2-0, pentru ca în minutul 43 să se joace în careul advers, după o pasă a lui Brahim Diaz, şi să stabilească rezultatul pauzei. Partea a doua a meciului a fost mai echilibrată.

Donnarumma a apărat penaltiul executat de Vinicius, în minutul 57, şi Realul s-a impus cu 3-0, având prima şansă de calificare în sferturi.

La Paris, cu Chelsea, elevii lui Luis Enrique au marcat primii, prin Bradley Barcola, care a înscris printr-un şut la vinclu, din careu. Malo Gusto a egalat în minutul 28, pe contraatac, cu un şut la colţul lung.

În minutul 40 a fost rândul parizienilor să înscrie pe contraatac, Dembele fiind autorul golului prin care PSG a intrat cu avantaj minim la pauză. Londonezii au egalat a doua oară, prin Enzo Fernandes, în minutul 58, însă gazdele au mai înscris odată, Vitinha lobându-l pe Jorgensen de la marginea careului, după o gafă impardonabilă a danezului, în minutul 74.

Tabela a fost închisă de Kvaratskhelia, cu două goluri. Primul în minutul 86, cu un şut fulgerător de la marginea careului, iar al doilea în al patrulea minut de prelungire, după pasa lui Hakimi. Campioana en-titre a Europei s-a impus cu 5-2 în faţa lui Chelsea şi aşteaptă partida de la Londra.

Norvegienii de la Bodo Glimt şi-au urmat parcursul bun, învingând pe Sporting Lisabona. Sondre Fet a deschis scorul, din penalti, pentru gazde, în minutul 32 al meciului de pe Aspmyra Stadion, iar Ole Didrik Blomberg l-a majorat, în minutul 45+1. Kasper Hogh a pus pe tabelă scorul final, în minutul 71, şi Bodo Glimt – Sporting Lisabona s-a terminat 3-0.