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Sport· 1 min citire
Shakira, mesaj viral pentru Messi după recordul istoric: „Atât de mândră de tine”
Lionel Messi
Shakira a fost prezentă pe stadion la meciul în care Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial.
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