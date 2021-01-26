Locul 3 pentru Adina Cîrciogel, la Campionatul Național de atletism
26 ian. 2021, 18:33
Articol scris de Scris de Stoica Marian
Sportiva a obținut, la proba de 400 de metri, timpul de 56,91 secunde
Weekend-ul trecut a avut loc, la București, Campionatul Național de Seniori și U23 la atletism – etapa a doua.
Brașoveanca Adina Cîrciogel, legitimată la CS Țara Bârsei 2011, a ocupat locul 3 la proba de 400 de metri, cu timpul 56,91 secunde. În perioada 5-6 februarie este programată, tot în Capitală, finala Campionatului Național de atletism.
Antrenorul Adinei, Horațiu Calfa, a declarat: “A fost un concurs bun, cu un timp multumitor, in care am putut verifica nivelul de pregatire inaintea finalei Campionatului National, unde speram sa coboram sub 56 de secunde în sala de la Bucuresti”.
