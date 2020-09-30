HOCHEI: Corona Wolves Brașov câștigă primul meci din Erste Liga (VIDEO)

Corona a învins, în prelungiri, pe DEAC

Echipa de hochei pe gheață Corona Wolves Brașov a debutat, aseară, în Ungaria, în noul sezon de Erste Liga.

Brașovenii s-au impus cu 4-3, după prelungiri, în fața formației DEAC, scorul pe reprize fiind 0-0, 2-1, 1-2. Pentru Corona Wolves au marcat Klempa, Gliga, Valchar și punctul decisiv a venit de la francezul Dame-Malka. În runda următoare, Corona Wolves Brașov va întâlni, tot în Ungaria, pe Vasas, vineri seara.

Sursa: Realitatea de Brasov