FRF a anunțat oficial! Meciul SR Brașov - Olimpic Zărnești, ANULAT
22 sept. 2020, 12:44
Actualizat: 22 sept. 2020, 12:44
Federația Română de Fotbal tocmai a anunțat că meciul de astăzi, din turul secund al Cupei României, cu Olimpic Zărnești, nu se va mai disputa din cauza situației din lotul zărneștenilor, care au 6 jucători depistați pozitivi.
Antrenorul principal Liviu Nicolae a declarat: „Ne pare rău că nu am putut să jucăm acest meci pe teren. Eram pregătiți să jucăm. Cred că era o sărbătoare și la Zărnești, era un meci foarte așteptat de comunitatea brașoveană. În schimb, pot apărea situații de genul pe care nu le putem controla. Noi am așteptat până în ultimul moment. În această dimineață am primit punctul de vedere oficial din partea FRF-ului. Din acest moment ne vom axa pentru a pregătirea jocului cu Plopeni”.
Confruntarea dintre SR Brașov și Olimpic Zărnești trebuia să aibă loc în această după-amiază.
