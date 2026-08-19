Advertising
Sport· 2 min citire
Fotbal / Cupa României: Chindia și Petrolul, în grupele competiției
Cupa României la fotbal
Publicat19 aug. 2026, 09:38
Sursărealitatea.net
Miercuri se vor juca alte 12 partide, iar in cinci dintre ele sunt implicate echipe din Superligă
Citește și
- 11:09Plângeri penale și sesizări la CNCD după incidentele rasiste de la Rapid-Dinamo
- 10:08MM Stoica, revoltat de arbitrajul de la FCSB – Botoșani: „Aud și neobrăzarea unora că au avut penalty!”
- 10:03Steaua respinge demisia lui Oprița: „N-am văzut nicio demisie”
- 09:53Rodri, transfer spectaculos la Barcelona. Catalanii au oficializat mutarea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News