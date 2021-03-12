Sport· 2 min citire

FOTBAL: Corona, lider autoritar în Liga a 3-a! SR Brașov, revenire spectaculoasă!

12 mar. 2021, 17:13
FOTBAL: Corona, lider autoritar în Liga a 3-a! SR Brașov, revenire spectaculoasă!

FOTBAL: Corona, lider autoritar în Liga a 3-a! SR Brașov, revenire spectaculoasă!

Articol scris de Stoica Marian

Corona Brașov are 29 de puncte, SR Brașov - 17 puncte

Astăzi a fost programată prima etapă de la reluarea campionatului în liga a treia de fotbal.

Pe Stadionul Tineretului, Corona Brașov și-a consolidat poziția de lider al Seriei a 5-a după ce a învins, categoric, ocupanta locului secund, CS Blejoi, scor 3-0. Golurile au fost marcate de Drăgoi (min. 2), Cristescu (min. 58) și Damian (min. 84). În repriza a doua, același Damian a ratat o lovitură de la 11 metri.

Într-un alt meci disputat de la aceeași oră, SR Brașov a terminat la egalitate, scor 2-2, partida susținută în deplasarea de la AFC Odorheiu Secuiesc. Stegarii au fost conduși cu 0-2, dar au revenit prin dubla lui Robert Elek. După acest succes, Corona s-a distanțat în fruntea clasamentului, cu 29 de puncte, față de CS Blejoi, care rămâne pe locul secund, cu 23 de puncte. SR Brașov are 17 puncte.

Un meci de luptă, pe un teren greu. În prima repriză am stat bine defensiv, dar pe atac lucrurile nu au mers cum ne-am dorit. În partea a doua a venit acel gol al gazdelor din nimic. După două minute am mai încasat o lovitură. E îmbucurător că am reuşit din nou să revenim. Se vede că îşi doresc, că nu renunţă în niciun moment. Nu îi pot acuza pe băieţi, sunt mândru de ei. Au depus efort, şi-au dorit victoria. Rămânem cu părţile pozitive, cu un punct din deplasare. De luni începem să pregătim meciul cu Plopeni, pe care trebuie să îl câştigăm.

Liviu Nicolae, antrenor SR Brașov

Mâine este programat derby-ul local al Seriei a 5-a, Cetate Râșnov - Kids Tâmpa Brașov.

Citește și:

Mai multe articole despre

cub

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe