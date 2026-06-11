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Urs eutanasiat la Râșnov după intrări repetate în gospodării

11 iun. 2026, 09:06
FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de BrasovArticol scris de Realitatea de Brasov

Un urs care a intrat în mai multe gospodării din orașul Râșnov a fost capturat de autorități și ulterior eutanasiat.

Animalul fusese semnalat în zone locuite, unde provoca pagube și reprezenta un posibil pericol pentru cetățeni. Pentru prinderea lui, autoritățile au folosit o cușcă specială, instalată în zona în care ursul își făcea apariția frecvent.

Capturarea s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar după evaluarea situației la fața locului s-a decis eutanasierea exemplarului, potrivit monitorulexpres.ro.

Motivul invocat a fost comportamentul habituat al ursului, adică obișnuința acestuia de a se apropia de oameni și de gospodării, precum și lipsa reacției de evitare a prezenței umane.

Cazul readuce în atenție problema tot mai des întâlnită a urșilor care coboară în localitățile de munte, în căutare de hrană, și dificultatea autorităților de a găsi soluții care să protejeze atât populația, cât și animalele sălbatice.

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