Tâlhărie și jaf în zona Făgăraș: Bărbat băut, arestat după ce a furat țigări, alcool și a amenințat un vânzător cu pistolul

Un bărbat din zona Făgărașului a fost arestat preventiv după ce a condus băut și a jefuit mai multe benzinării și magazine, amenințând un angajat cu un pistol.
Înscenarea unui adevărat film de acțiune s-a petrecut în noaptea de 17 spre 18 septembrie în județul Brașov.
Un bărbat din zona Făgărașului a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a comis o serie de infracțiuni grave: a condus sub influența alcoolului, a comis furturi calificate și a tâlhărit angajatul unei benzinării amenințându-l cu un armament de foc.
Raliul infracțiunilor: De la Șercaia la Făgăraș
Conform anchetatorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș, suspectul (S.S.V.) a plecat de la domiciliu în jurul orei 23:00, urcându-se la volan deși consumase băuturi alcoolice. Traseul său infracțional a vizat localitățile Părău, Șercaia și Făgăraș.
* Prima oprire (Ora 23:00 – Șercaia): Inculpatul a alimentat autoturismul la o stație de carburant și i-a cerut angajatului mai multe pachete de țigări, ulterior părăsind locul faptei fără să plătească nimic.
* A doua oprire (Ora 23:33 – Benzinărie în Făgăraș): Bărbatul a luat de pe raft o sticlă de alcool. Când un angajat a încercat să îl oprească, suspectul l-a amenințat că are asupra sa un pistol, părăsind incinta în grabă.
* A treia oprire (Făgăraș): Fără a se opri aici, bărbatul a intrat într-un alt magazin din oraș, de unde a cerut 50 de pachete de țigări, fugind cu ele fără achitare.
Prins de polițiști în parcarea de la Laguna Albastră
Misiunea de căutare a Poliției Municipiului Făgăraș s-a încheiat rapid. În jurul orei 01:30, la doar două ore de la primele fapte, suspectul a fost depistat și imobilizat în parcarea ștrandului Laguna Albastră.
Testele biologice efectuate ulterior au confirmat că bărbatul se afla într-o stare avansată de ebrietate, înregistrând o alcoolemie de 1,12 g/l alcool pur în sânge la prima probă, respectiv 0,97 g/l la a doua probă.
Decizia instanței: Arest preventiv 30 de zile
Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru:
* Conducere sub influența alcoolului;
* Furt calificat;
* Tâlhărie calificată.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Făgăraș a admis propunerea Parchetului, dispunând arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele.
Pe tot parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.)