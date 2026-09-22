Tâlhărie și jaf în zona Făgăraș: Bărbat băut, arestat după ce a furat țigări, alcool și a amenințat un vânzător cu pistolul

Publicat 22 sept. 2026, 10:09 Actualizat 22 sept. 2026, 10:10 Sursă realitatea.net

Un bărbat din zona Făgărașului a fost arestat preventiv după ce a condus băut și a jefuit mai multe benzinării și magazine, amenințând un angajat cu un pistol.

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