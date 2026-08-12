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Scandal după o excursie la Predeal: părinți arestați după ce au bătut-o pe învățătoarea fiului lor. Care e motivul
Reținere
Publicat12 aug. 2026, 14:54
SursăRealitatea.Net
Doi soți din Dâmbovița au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat-o pe învățătoarea fiului lor de opt ani. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și palmele, după ce l-ar fi certat pe copil în timpul unei excursii la Predeal. În timpul conflictului, două fetițe de 7 și 8 ani au suferit leziuni.
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