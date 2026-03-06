Prețurile alimentelor ar putea exploda dacă benzina ajunge la 10 lei: avertismentul specialiștilor

Sursă: realitatea.net

Scumpiri în lanț dacă motorina ajunge la 10 lei. Dacă prețul carburanților continuă să crească, comercianții avertizează că și alimentele ar putea deveni mai scumpe, iar consumul ar putea scădea semnificativ.

Specialiștii spun că scumpirea combustibililor, care ar putea ajunge la 10 lei, ar putea avea efecte extrem de grave asupra prețurilor alimentelor. O pâine care acum costă 2 lei ar putea ajunge la 2,3 lei. Produsele procesate ar putea înregistra scumpiri de până la 11%. Făina și uleiul, scumpiri de până la 12%, iar carnea și lactatele de până la 14%.

Specialiștii spun că există deja o tendință constantă de creștere a prețurilor alimentelor de aproximativ 1% pe lună. Estimările arată că scumpirile ar putea ajunge chiar și la 20% la unele produse.

În același timp, transportul implică cheltuieli ridicate, ceea ce ar putea duce la creșteri de preț mai mari decât media. Legumele și fructele sunt printre produsele cele mai afectate de creșterea costurilor de transport și energie, pentru că trebuie păstrate la temperaturi controlate.

După scumpirile apărute în urma conflictului din Iran, ministrul Bogdan Ivan a anunțat că lucrează împreună cu premierul la o soluție pentru reducerea accizei.