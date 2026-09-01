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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu, despre cât de deschiși sunt tinerii

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 1 sept. 2026, 11:06

Dr. Anca Panaitescu vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre schimbările de mentalitate ale tinerilor și despre normalizarea fertilizării in vitro în societate.

 „Fertilizarea in vitro este din ce în ce mai puțin blamată în societate și din ce în ce mai normalizată.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 4 septembrie, de la ora 15:00.

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