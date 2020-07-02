Copil de 3 ani infectat cu noul coronavirus, în județul Brașov
Un copil de trei ani din orașul Victoria a fost confirmat cu noul coronavirus. Acesta a fost internat la spital în Sibiu. iar în prezent starea de sănătate este bună, anunță Făgărașul Tău.
„Ancheta epidemiologică este în desfășurare, au fost stabiliți contacții direcți din familie. Aceștia sunt în autoizolare, urmând a se face testarea lor“, a spus Anca Bâțiu, purtător de cuvânt al DSP Brașov, pentru sursa citată.
Potrivit unor surse neoficiale, tatăl copilului face curse regulate în Germania, însă numai după finalizarea anchetei epidemiologice se poate determina sursa îmbolnăvirii.
