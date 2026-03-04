Social· 1 min citire

Circulaţia este oprită în localitatea Piscani, în Argeș. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier cu trei mașini

4 mar. 2026, 08:13
Actualizat: 4 mar. 2026, 08:13
Circulaţia este oprită în localitatea Piscani, în Argeș. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier cu trei mașini

Circulaţia este oprită în localitatea Piscani, în Argeș. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier cu trei mașini

Articol scris de Realitatea de Brasov

O persoană a fost rănită în urmaunui accident în care au fost implicate trei maşini produs miercuri dimineaţă pe DN 73 Piteşti - Braşov, în localitatea Piscani, din judeţul Argeş,

”Pe DN 73 Piteşti - Braşov, localitatea Piscani, judeţul Argeş, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În urma impactului o persoană a fost rănptă şi este în evaluare medicală.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creştere.

Reluarea traficului este aşteptată în jurul orei 8.00.

Citește și:

Mai multe articole despre

accident rutier arges

Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News

Mai multe știri din Social