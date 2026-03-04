Circulaţia este oprită în localitatea Piscani, în Argeș. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier cu trei mașini
Circulaţia este oprită în localitatea Piscani, în Argeș. O persoană a fost rănită în urma unui accident rutier cu trei mașini
O persoană a fost rănită în urmaunui accident în care au fost implicate trei maşini produs miercuri dimineaţă pe DN 73 Piteşti - Braşov, în localitatea Piscani, din judeţul Argeş,
”Pe DN 73 Piteşti - Braşov, localitatea Piscani, judeţul Argeş, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 3 autoturisme”, anunţă Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române.
În urma impactului o persoană a fost rănptă şi este în evaluare medicală.
Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creştere.
Reluarea traficului este aşteptată în jurul orei 8.00.
Citește și:
- 19:35 - Peste 200 de minori sunt încă în Orientul Mijlociu. Anunțul purtătorului de cuvânt al MAE
- 08:42 - Cum îți afectează viața conflictul din Iran: 5 scumpiri inevitabile cu care te vei confrunta
- 08:34 - Prețurile alimentelor ar putea exploda dacă benzina ajunge la 10 lei: avertismentul specialiștilor
- 17:18 - Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News