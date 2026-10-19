Amenințări cu un cuțit într-o sală de jocuri din Brașov. Un agent de pază a fost rănit

Conflict la o sală de jocuri de pe strada 13 Decembrie din Brașov. Un agent de pază a fost rănit, iar jandarmii au imobilizat persoanele implicate.
Un conflict izbucnit în noaptea de 18 octombrie, la o sală de jocuri de noroc de pe strada 13 Decembrie din Brașov, a necesitat intervenția de urgență a jandarmilor.
Mai mulți bărbați ar fi amenințat cu un cuțit, iar un agent de pază a fost rănit în încercarea de a aplana conflictul. Persoanele implicate au fost identificate și conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.
Potrivit Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov, intervenția a avut loc în urma unui apel la 112, primit în jurul orei 00:00, în data de 18 octombrie 2026. Echipajul de jandarmi a fost direcționat pe strada 13 Decembrie, unde fusese semnalat un conflict spontan în care mai mulți bărbați ar fi adresat amenințări cu un cuțit.
La sosirea forțelor de ordine, jandarmii au discutat cu personalul de securitate al sălii de jocuri de noroc. Unul dintre agenții de pază prezenta leziuni fizice suferite în timp ce încerca să aplaneze conflictul.
Bărbații implicați părăsiseră deja incinta, însă agentul de pază le-a indicat jandarmilor direcția în care aceștia fugiseră.
Bărbații au fost imobilizați de jandarmi
Jandarmii au verificat imediat zona din apropierea străzii 13 Decembrie și au reușit să identifice și să intercepteze rapid persoanele implicate.
Conform informațiilor transmise de Gruparea de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov, la vederea forțelor de ordine, bărbații au devenit agresivi fizic și verbal și au refuzat să respecte dispozițiile legale.
În aceste condiții, jandarmii au procedat la imobilizarea și încătușarea acestora.
Cercetările continuă la poliție
După intervenție, persoanele implicate au fost conduse la sediul unității de poliție pentru stabilirea identității și continuarea cercetărilor. Totodată, au fost întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală.
Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov au transmis că siguranța cetățenilor rămâne o prioritate și că vor interveni cu fermitate și profesionalism în cazul manifestărilor violente sau al tentativelor de tulburare a ordinii publice.