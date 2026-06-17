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Sprijin militar pentru Ucraina, ce au stabilit liderii lumii la Summitul G7. Ana-Maria Păcuraru, transmisiune specială pentru REALITATEA PLUS

Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Păcuraru

Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat17 iun. 2026, 13:12
SursăRealitatea PLUS

Liderii marilor economii mondiale promit mai mult sprijin militar pentru Ucraina. De asemenea, Donald Trump a reușit la Summitul G7 din Franța să încheie un acord între SUA și Iran, și a obținut redeschiderea strâmtorii Ormuz. Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă la unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei transmite informații în exclusivitate pentru Realitatea Plus.

Vorbesc din centrul de presă al delegaţiei media americane de la Geneva, în ultima zi a summit-ului G7. Aseară, liderii G7 şi partenerii lor au adoptat trei noi declaraţii pe teme de geopolitică şi de securitate colectivă.

Prima şi cea mai grea vizează marile dosare internaţionale: pe Ucraina, G7 promite mai multă apărare antiaeriană, interceptare şi capabilităţi cu rază lungă, plus licenţe pentru creşterea producţiei militare şi sancţiuni înăsprite asupra economiei de război a Rusiei, inclusiv pe petrol şi gaze.

În Orientul Mijlociu, rolul central îi revine preşedintelui Donald Trump, G7 salută acordul dintre Statele Unite şi Iran obţinut sub conducerea fermă a lui Trump, pe care o numeşte o şansă istorică de a împiedica Iranul să obţină arma nucleară.

Tot Trump a obţinut şi acordul pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz.

Celelalte două declaraţii ţin de securitatea cetăţeanului, lupta împotriva traficului de droguri cu o reţea portuară G7+, ce va fi creată până în noiembrie, şi lupta împotriva traficului de migraţii, axată pe destructurarea reţelelor criminale şi pereturnarea celor fără drept de şedere.

Brazilia, Coreea de Sud şi Kenya li se alătură ca parteneri.

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