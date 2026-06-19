Netanyahu sfidează presiunile internaționale: Israelul va rămâne în sudul Libanului „cât va fi necesar”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reafirmat că armata israeliană va continua să fie prezentă în sudul Libanului, argumentând că această măsură este necesară pentru protejarea localităților din nordul Israelului. Declarația vine într-un context regional tensionat și pe fondul apelurilor internaționale privind respectarea acordurilor de pace.
Benjamin Netanyahu a transmis vineri un mesaj ferm privind prezența militară a Israelului în sudul Libanului, precizând că trupele israeliene vor rămâne în zonă atât timp cât va fi nevoie pentru a garanta securitatea cetățenilor israelieni.
Într-un comunicat emis de biroul său, premierul israelian a subliniat că poziția guvernului de la Ierusalim rămâne neschimbată și că retragerea armatei din regiune nu este luată în calcul în acest moment.
„Israelul va rămâne în zona de securitate din sudul Libanului atât timp cât va fi necesar pentru protejarea comunităților din nordul țării”, a transmis Netanyahu.
Declarația vine la scurt timp după semnarea memorandumului dintre Statele Unite și Iran, document care include referiri la respectarea integrității teritoriale a Libanului. Chiar și în acest context, liderul israelian a reiterat că operațiunile militare împotriva Hezbollah vor continua.
Pe parcursul zilei de vineri, armata israeliană a anunțat desfășurarea unor noi atacuri asupra unor obiective asociate Hezbollah în sudul Libanului și în regiunea Bekaa. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, bombardamentele s-au soldat cu victime și au provocat deplasări ale populației din zonele afectate.
Situația complică și mai mult eforturile diplomatice aflate în desfășurare între Washington și Teheran. O reuniune programată la Geneva pentru discutarea detaliilor unui posibil acord de pace a fost amânată, iar surse iraniene au indicat că decizia a fost influențată de evoluțiile militare din Liban.
În ultimele săptămâni au apărut tot mai multe diferențe de poziție între Statele Unite și Israel privind gestionarea situației regionale, în special în ceea ce privește conflictul din Liban și relația cu Iranul.