Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
4 mar. 2026, 11:59
Actualizat: 4 mar. 2026, 11:59
Iranul refuză orice negocieri cu Statele Unite și afirmă că poate continua războiul în Orientul Mijlociu atât timp cât este necesar.
Iranul nu intenționează să negocieze cu Statele Unite și poate continua luptele în Orientul Mijlociu atât timp cât este necesar, a declarat Mohammad Mokhber, consilier apropiat al fostului lider suprem Ali Khamenei, pentru televiziunea de stat.
Potrivit lui Mokhber, Iranul „nu are încredere în americani și nu există nicio bază pentru negocieri cu ei”. El a adăugat că țara sa „poate continua războiul atât cât dorește”.
