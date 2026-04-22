Harta banilor în județul Brașov: cine primește și cine rămâne cu 0 lei

Consiliul Județean Brașov urmează să repartizeze suma totală de 43.793.000 lei către primăriile din județ, printr-o hotărâre ce va fi supusă aprobării în ședința ordinară.

Fondurile reprezintă cota de 6% din impozitul pe venit și sunt destinate finanțării investițiilor locale sau acoperirii unor cheltuieli administrative.

Potrivit proiectului, sumele alocate variază între 0 lei și 1.075.000 lei. Municipiul Brașov nu primește niciun leu, în timp ce cele mai mari sume sunt direcționate către comunele Feldioara și Tărlungeni, fiecare urmând să primească câte 1.075.000 lei.

Distribuția fondurilor indică o orientare către mediul rural:

municipiile primesc în total 2.700.000 lei;

orașele – 5.443.000 lei;

comunele – 35.650.000 lei.

Cea mai frecventă sumă alocată este de 800.000 lei.

În rândul municipiilor, Făgăraș, Codlea și Săcele primesc câte 900.000 lei, în timp ce municipiul Brașov figurează cu 0 lei.

La nivelul orașelor, sumele ajung până la 1.000.000 lei, alocate pentru Predeal, Râșnov și Rupea, în timp ce alte localități precum Victoria și Zărnești primesc câte 800.000 lei, iar Ghimbav – 843.000 lei.

În cazul comunelor, alocările sunt cuprinse între 550.000 lei și 1.075.000 lei, în funcție de criteriile stabilite, cele mai mari sume fiind alocate localităților Feldioara și Tărlungeni.