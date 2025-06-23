GEORGE SIMION, MESAJ DE ULTIM MOMENT PENTRU SUVERANIȘTI: E RÂNDUL VOSTRU SĂ FACEȚI CE TREBUIE. EU VOI FI MEREU ALĂTURI DE POPORUL ROMÂN

George Simion le-a transmis luni un mesaj românilor care susțin mișcarea suveranistă. "Vreau să vă rog să protestați individual, fiecare acolo unde sunteți. E rândul vostru să faceți ce trebuie. Eu voi fi mereu alături de voi, alături de poporul român", a spus Simion.

"Dragii mei, fiecare vorbă bună din partea voastră și fiecare încurajare contează mult. Vă mulțumesc pentru asta, că nu credeți în toți hulitorii, toți dezbinatorii, toți cei care - pe parcursul acestor 6 luni - au încercat să spargă unitatea dintre noi.



Totodată, vreau să vă rog să protestați individual, inventivi, așa cum v-am cunoscut eu. Fiecare acolo unde sunteți, fiecare punând o cărămidă la ceea ce va trebui să fie iarăși țara noastră, nu țara lor.



E de datoria voastră acum și nu știu cum să o spun ca să mă înțelegeți mai bine. E rândul vostru să faceți ce trebuie. Eu voi fi mereu alături de voi, alături de poporul român", a transmis luni George Simion într-un mesaj pe TikTok.

Sursa: Realitatea din AUR