GEORGE SIMION, MESAJ DE ULTIM MOMENT PENTRU SUVERANIȘTI: E RÂNDUL VOSTRU SĂ FACEȚI CE TREBUIE. EU VOI FI MEREU ALĂTURI DE POPORUL ROMÂN
George Simion le-a transmis luni un mesaj românilor care susțin mișcarea suveranistă
George Simion le-a transmis luni un mesaj românilor care susțin mișcarea suveranistă.
"Dragii mei, fiecare vorbă bună din partea voastră și fiecare încurajare contează mult. Vă mulțumesc pentru asta, că nu credeți în toți hulitorii, toți dezbinatorii, toți cei care - pe parcursul acestor 6 luni - au încercat să spargă unitatea dintre noi.
Totodată, vreau să vă rog să protestați individual, inventivi, așa cum v-am cunoscut eu. Fiecare acolo unde sunteți, fiecare punând o cărămidă la ceea ce va trebui să fie iarăși țara noastră, nu țara lor.
E de datoria voastră acum și nu știu cum să o spun ca să mă înțelegeți mai bine. E rândul vostru să faceți ce trebuie. Eu voi fi mereu alături de voi, alături de poporul român", a transmis luni George Simion într-un mesaj pe TikTok.
Sursa: Realitatea din AUR
