GEORGE SIMION ACUZĂ FRANȚA ȘI UE CĂ I-AR FI FURAT ALEGERILE: „MACRON VA PLĂTI PENTRU CE A FĂCUT ÎN ROMÂNIA”

La aproape o lună de la încheierea alegerilor prezidențiale, George Simion revine cu acuzații explozive în presa internațională. Liderul AUR susține că scrutinul din România a fost viciat de intervenția președintelui francez Emmanuel Macron și a Comisiei Europene, iar victoria sa ar fi fost deturnată prin „spionaj extern” și „presiuni concertate”.

Într-un interviu acordat jurnalistului francez Eric Morillot, cunoscut pentru pozițiile sale controversate, Simion a afirmat că rezultatul alegerilor nu reflectă voința reală a electoratului și că „patrioții români au fost singuri împotriva tuturor”. În viziunea sa, serviciile secrete franceze și rețelele sociale controlate din umbră ar fi fost folosite pentru impunerea unui alt candidat.

George Simion a mers mai departe, lansând atacuri directe la adresa lui Emmanuel Macron, pe care îl consideră responsabil pentru o „operațiune organizată” împotriva sa. A promis chiar că va sprijini poporul francez în demersul de a-l înlătura de la Palatul Élysée.

„Poate am pierdut o bătălie la București, dar vom câștiga războiul”, a conchis liderul AUR, care susține că adevărata sa victorie a fost furată în urma unui complot internațional.



