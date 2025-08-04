FIFOR: „PENSIILE MILITARE NU SUNT SPECIALE. E O TICĂLOȘIE POLITICĂ SĂ LE TRATEZI AȘA”

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că pensiile militare nu pot fi considerate pensii speciale și acuză Guvernul că încearcă să compromită o categorie profesională esențială. Într-o declarație dură, fostul ministru al Apărării a spus că abordarea actuală este „o ticăloșie politică”, într-un moment în care România cere sacrificii tuturor.

Fifor atrage atenția că militarii din toate țările NATO beneficiază de pensii de serviciu adaptate riscurilor și restricțiilor impuse de cariera militară. „E o compensație legală, nu un privilegiu necuvenit”, a spus el. Parlamentarul a criticat și schimbarea de discurs a ministrului Ionuț Moșteanu, care în trecut cerea eliminarea pensiilor speciale, iar acum propune reforme eșalonate până în 2035.

Social-democratul insistă că PSD va susține în continuare eliminarea privilegiilor fără justificare, dar nu va accepta ca militarii să fie transformați în țapi ispășitori. El a cerut premierului să trimită urgent în Parlament proiectele din „Pachetul 2” privind tăierea sinecurilor din companiile de stat și instituțiile publice.

„România are nevoie de echitate, dar și de respect pentru cei care au slujit sub drapel”, a încheiat Mihai Fifor.



Sursa: Newsinn