Anca Alexandrescu aruncă bomba: ”Tomac s-a întâlnit cu Coldea la restaurant”

Anca Alexandrescu a făcut dezvăluiri bombă în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel unde a vorbit despre faptul că premierul desemnat Eugen Tomac a avut o întâlnire la un restaurant de lux cu nimeni altul decât Florian Coldea.

„Voi credeți că Tomac face ceva de capul lui? Voi credeți că acest personaj construit de Băsescu, 100% are vreun cuvânt de spus? Va fi doar un executant.

Aveți vreun dubiu că va funcționa acest guvern și care va dura poate câteva luni de zile? Trebuie să fii tralala să îți dorești să te duci acolo. Dar mi-a șoptit și îl întreb public pe domnul Tomac dacă este adevărat că în ultimele două săptămâni a avut o întâlnire cu domnul Florian Coldea la restaurantul Studio 80, la Pădurele. Da, Pădurele, acolo că lor la Pădurele place.

Deci, domnul Tomac, v-aș ruga să răspundeți public dacă este adevărat că v-ați văzut cu domnul Coldea, că o legătură există, e veche, încă de pe vremea de când era la PMP cu Băsescu, cu toată gașca, vrăjeala asta, că sunt certați, ați văzut că l-a mai și apărat domnul Băsescu pe Coldea după ce l-a reevaluat”, a spus Anca ALexandrescu în deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel.