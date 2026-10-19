Adrian Veștea avertizează că PNL riscă să ajungă ca PNȚCD, din cauza „grupării Bolojan”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 19 oct. 2026, 09:41

Liberalul Adrian Veștea spune că direcția în care „gruparea Bolojan” conduce astăzi PNL riscă să ducă partidul spre un declin politic major, greu de reparat. În opinia lui, riscul ca PNL să ajungă ca PNȚCD „nu mai poate fi tratat cu superficialitate”.

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