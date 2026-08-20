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Politica· 1 min citire
Adevărul despre dezastrul energetic din România iese la suprafață! În această seară, de la ora 20:55, la Culisele Statului Paralel, cu Anca Alexandrescu
Publicat20 aug. 2026, 16:42
Actualizat20 aug. 2026, 16:47
SursăRealitatea PLUS
Cine a decis închiderea centralelor pe cărbune? Cine a lăsat România fără suficientă energie și cu prețuri care lovesc în fiecare român?
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