Scumpirile la pompă îi lovesc din nou pe români. Motorina trece de 10 lei în multe stații, deși Guvernul a majorat reducerea accizei

Publicat 3 sept. 2026, 09:07 Sursă Realitatea.net

Carburanții rămân la niveluri extrem de ridicate pe 3 septembrie 2026, iar în București cea mai ieftină benzină apare la 9,55 lei/litru, în timp ce motorina pornește de la 9,97 lei/litru.

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