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Salariul minim crește la 4.325 lei brut de la 1 iulie 2026. Ce se schimbă pentru angajați

Bani

Bani

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 24 iun. 2026, 10:12

Salariul minim pe economie va crește la 4.325 de lei brut începând cu 1 iulie 2026, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 146 din 2026.

Creșterea salariului minim este una dintre puținele vești pozitive pentru angajații cu venituri mici, într-un an marcat de inflație la două cifre. Totuși, economiștii atrag atenția că, raportat la creșterea prețurilor de consum — energia electrică cu 55%, chiriile cu 43% — majorarea nominală nu compensează integral erodarea puterii de cumpărare.

Programul de guvernare mai prevede integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii prin parteneriate public-private, lansarea unei platforme de angajare asistată și acordarea de vouchere de sprijin. Totodată, deficitul bugetar cash urmează a fi redus de la circa 146 miliarde lei la aproximativ 127 miliarde lei, în cadrul unui plan de consolidare fiscală cerut și de Comisia Europeană.

Piața muncii rămâne sub presiune și în contextul restructurărilor din sectorul auto european: producătorul BMW a anunțat discuții preliminare cu angajații înainte de concedieri, un semnal care ar putea afecta și furnizorii români din industria auto.

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