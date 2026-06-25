Zelenski anunță lovituri la sute de kilometri în Rusia: Ucraina a atacat un depozit de petrol și două rafinării

Publicat 25 iun. 2026, 15:35 Sursă realitatea.net

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele ucrainene au lovit un depozit de petrol și două rafinării aflate pe teritoriul Rusiei. Potrivit liderului de la Kiev, atacurile fac parte din strategia prin care Ucraina încearcă să lovească infrastructura folosită de Moscova pentru susținerea războiului. Zelenski a transmis că aceste operațiuni sunt un răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra orașelor și comunităților ucrainene. Țintele au fost aflate la distanțe mari de linia frontului.

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