Vremea azi, 1 martie: temperaturi peste normalul perioadei. Maximele ajung la 17 grade în unele regiuni

Vremea de azi, 1 martie, aduce o încălzire semnificativă la nivel național. Valorile termice vor depăși mediile obișnuite pentru începutul primăverii, iar în anumite zone ale țării temperaturile maxime vor atinge chiar și 17 grade Celsius.

Potrivit prognozei meteo , ziua de 1 martie marchează un debut de primăvară cu vreme mai blândă în majoritatea regiunilor, deși diminețile și nopțile rămân reci, în special în zonele depresionare.

Cum va fi vremea în țară pe 1 martie

În regiunile intracarpatice, cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, urmând să devină variabil în timpul nopții. Pe alocuri se va forma ceață, în special dimineața și noaptea.

În zonele extracarpatice, sunt așteptate înnorări temporare și local ceață, izolat fiind posibile depuneri de chiciură. Vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a teritoriului.

Temperaturile maxime și minime

Maximele se vor încadra între 8 și 17 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind posibile în vestul și sud-vestul țării.

Minimele vor coborî până la -14 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde va fi ger, în timp ce în Dealurile de Vest se vor înregistra până la 5-6 grade.

În depresiunile Carpaților Orientali, temperaturile minime pot ajunge la aproximativ -11 grade, menținând un contrast termic accentuat între zi și noapte. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

Cum este vremea, de 1 martie, în București?

Pe parcursul zilei de 1 martie, vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 11 grade, în timp ce minima următoare va fi cuprinsă între -4 și -1 grad.

Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca

Și în Cluj vremea intră într-un proces de încălzire. Temperaturile maxime vor urca până la aproximativ 12 grade Celsius, marcând o zi plăcută pentru începutul lunii martie. Diminețile rămân reci, cu valori negative.

Vremea la munte pe 1 martie

La munte, cerul va fi în general senin pe timpul zilei și variabil noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, iar valorile termice se vor situa peste cele specifice acestei perioade din an.

Chiar dacă debutul primăverii vine cu temperaturi mai ridicate decât normalul climatologic, diferențele dintre zi și noapte rămân considerabile, mai ales în zonele depresionare și montane.