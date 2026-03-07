Volodimir Zelenski: în Orientul Mijlociu s-au folosit în trei zile mai multe rachete Patriot decât în Ucraina din 2022 până acum
Volodimir Zelenski: în Orientul Mijlociu s-au folosit în trei zile mai multe rachete Patriot decât în Ucraina din 2022 până acum
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în doar trei zile de conflict în Orientul Mijlociu au fost folosite mai multe rachete Patriot decât în apărarea Ucrainei de la începutul invaziei ruse, în 2022.
Liderul de la Kiev a făcut această afirmație în contextul intensificării atacurilor dintre Iran, Israel și Statele Unite ale Americii, unde sistemele de apărare antiaeriană sunt folosite intens pentru interceptarea rachetelor și dronelor.
Zelenski a sugerat că ritmul consumului de muniție antiaeriană în noul conflict este extrem de ridicat și a subliniat, indirect, presiunea asupra stocurilor occidentale de sisteme și interceptoare.
Declarația vine în contextul în care Ucraina continuă să ceară sprijin militar suplimentar pentru a-și apăra spațiul aerian în fața atacurilor lansate de Rusia.
Sistemele Patriot sunt printre cele mai avansate mijloace de apărare antiaeriană din lume și au jucat un rol esențial în interceptarea rachetelor balistice și a altor proiectile în conflictele recente.
Citește și:
- 19:00 - Cristi Chivu intră în istorie cu Inter Milano. Derby-ul cu AC Milan ar putea genera peste 8,7 milioane de euro
- 18:30 - Donald Trump anunță o coaliție militară internațională împotriva cartelurilor. 17 state s-au alăturat inițiativei
- 17:35 - Ministerul Afacerilor Externe: 14.000 de români se află în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Zbor pregătit pentru cei blocați în Qatar
- 16:31 - Papa Leon al XIV-lea numește un nou ambasador la Statele Unite ale Americii, pe fondul tensiunilor cu administrația Donald Trump
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News